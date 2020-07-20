Баскетболисты «Астаны» узнали календарь матчей нового сезона Единой лиги ВТБ

13 клубов проведут турнир в два круга — каждый сыграет с каждым дома и в гостях. По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд выйдут в плей-офф, который и определит чемпиона. Все серии пройдут до трех побед по схеме 2−2−1, а матчи начнутся на площадках команд, занявших более высокое место по итогам «регулярки».