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20 июля, источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» узнали календарь матчей нового сезона Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Астаны» начнут новый сезон Единой лиги ВТБ с домашнего матча, сообщает официальный сайт клуба.

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23 сентября казахстанская команда примет московский ЦСКА. Завершится же регулярный чемпионат 25 апреля 2021 года.

13 клубов проведут турнир в два круга — каждый сыграет с каждым дома и в гостях. По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд выйдут в плей-офф, который и определит чемпиона. Все серии пройдут до трех побед по схеме 2−2−1, а матчи начнутся на площадках команд, занявших более высокое место по итогам «регулярки».

Прошлый сезон Единой лиги ВТБ был завершен досрочно в марте из-за пандемии коронавируса — «Астана» успела провести 18 матчей и находилась на десятом месте.

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