Баскетболисты «Астаны» узнали календарь матчей нового сезона Единой лиги ВТБ
Баскетболисты «Астаны» начнут новый сезон Единой лиги ВТБ с домашнего матча, сообщает официальный сайт клуба.
Баскетболисты «Астаны» начнут новый сезон Единой лиги ВТБ с домашнего матча, сообщает официальный сайт клуба.
23 сентября казахстанская команда примет московский ЦСКА. Завершится же регулярный чемпионат 25 апреля 2021 года.
13 клубов проведут турнир в два круга — каждый сыграет с каждым дома и в гостях. По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд выйдут в
Прошлый сезон Единой лиги ВТБ был завершен досрочно в марте