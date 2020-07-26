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17:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» расстался с баскетболистом Густаво Айоном

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мексиканский центровой Густаво Айон покидает петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

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Айон перешел в «Зенит» летом 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Единой лиге ВТБ 35-летний баскетболист провел 14 матчей, в среднем набирал 11,4 очка, делал 6,1 подбора и отдавал 4 передачи. В Евролиге его средние показатели составили 12,5 очка, 5,3 подбора, 2,2 передачи в 26 встречах.

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