«Зенит» расстался с баскетболистом Густаво Айоном

Айон перешел в «Зенит» летом 2019 года.

В Единой лиге ВТБ 35-летний баскетболист провел 14 матчей, в среднем набирал 11,4 очка, делал 6,1 подбора и отдавал 4 передачи. В Евролиге его средние показатели составили 12,5 очка, 5,3 подбора, 2,2 передачи в 26 встречах.