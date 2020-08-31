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13:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС подписал соглашение с экс-форвардом клуба НБА «Майами» Окаро Уайтом

Казанский УНИКС подписал соглашение с американским форвардом Окаро Уайтом, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 28-летним игроком рассчитан на один сезон.

Уайт с 2016 по 2018 год выступал в НБА за «Майами Хит» и провел в общей сложности 41 матч, а в сезоне-2018/19 провел три игры в составе «Вашингтон Уиззардс».

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