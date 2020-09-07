Эррик Макколлум перешел в «Химки»

«У Макколлума большой опыт, играл и в “Анадолу Эфес” и в УНИКСе очень здорово. Нам же очень нужен разыгрывающий, игрока на эту позицию мы искали все лето и в итоге остановили свой выбор на Эррике. Он хорошо знает Единую лигу ВТБ и Евролигу. Универсальный игрок, может и сам забить и пас отдать. Думаю, с новыми партнерами по команде он покажет свой максимум», — сказал главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.