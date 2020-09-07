Эррик Макколлум перешел в «Химки»
Американский защитник Эррик Макколлум стал игроком подмосковных «Химок», сообщается на сайте баскетбольного клуба.
Американский защитник Эррик Макколлум стал игроком подмосковных «Химок», сообщается на сайте баскетбольного клуба.
Как отмечается в сообщении, контракт с 32-летним баскетболистом рассчитан на один сезон. Ранее Макколлум выступал за казанский УНИКС, турецкие «Галатасарай», «Анадолу Эфес».
«У Макколлума большой опыт, играл и в “Анадолу Эфес” и в УНИКСе очень здорово. Нам же очень нужен разыгрывающий, игрока на эту позицию мы искали все лето и в итоге остановили свой выбор на Эррике. Он хорошо знает Единую лигу ВТБ и Евролигу. Универсальный игрок, может и сам забить и пас отдать. Думаю, с новыми партнерами по команде он покажет свой максимум», — сказал главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.
«Стать частью “Химок” — это возможность, которую я не мог упустить. Клуб традиционно уже играет на самом высоком уровне, борется только за высшие места. Классный тренер, отличная организация. У нашей команды есть все, чтобы претендовать на чемпионство», — отметил Макколлум.