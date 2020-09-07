Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан
Беларусь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Барыс
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Польша
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Австрия
Румыния
Футбол. Лига наций
21:45
Северная Ирландия
Норвегия
Футбол. Лига наций
21:45
Чехия
Шотландия
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Словакия
Футбол. Лига наций
21:45
Албания
Литва
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
01
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
12:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эррик Макколлум перешел в «Химки»

Американский защитник Эррик Макколлум стал игроком подмосковных «Химок», сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, контракт с 32-летним баскетболистом рассчитан на один сезон. Ранее Макколлум выступал за казанский УНИКС, турецкие «Галатасарай», «Анадолу Эфес».

«У Макколлума большой опыт, играл и в “Анадолу Эфес” и в УНИКСе очень здорово. Нам же очень нужен разыгрывающий, игрока на эту позицию мы искали все лето и в итоге остановили свой выбор на Эррике. Он хорошо знает Единую лигу ВТБ и Евролигу. Универсальный игрок, может и сам забить и пас отдать. Думаю, с новыми партнерами по команде он покажет свой максимум», — сказал главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

«Стать частью “Химок” — это возможность, которую я не мог упустить. Клуб традиционно уже играет на самом высоком уровне, борется только за высшие места. Классный тренер, отличная организация. У нашей команды есть все, чтобы претендовать на чемпионство», — отметил Макколлум.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Партнер Бузовой в 'Ледниковом периоде' оценил ее умение стоять на коньках
Последний титул погибшего «Локомотива». Они ушли чемпионами
Русский вратарь в 34 года становится героем плей-офф НХЛ
Стал известен срок контракта Миранчука с «Аталантой»
Что случилось со сборной России во втором тайме матча с Венгрией
Футболисты «Манчестер Сити» заразились коронавирусом
СМИ: Российский игрок «Валенсии» отказал «Краснодару»
Олимпиада в Токио состоится независимо от ситуации с пандемией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь