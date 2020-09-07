Евролига подтвердила, что «Финал четырех» пройдет в Кельне

Решающий этап турнира пройдет 28—30 мая 2021 года на арене, которая вмещает более 18 тысяч зрителей. Кельн станет вторым после Берлина немецким городом, который в XXI веке примет «Финал четырех» Евролиги.

«Точно так же, как мы уважали намерения команд, которые досрочно завершили сезон, мы также были полны решимости провести “Финал четырех” в Кельне по тем же веским причинам, которые изначально нашли для этого, — сказал президент Евролиги Жорди Бертомеу. — Проведение первого “Финала четырех” в этом десятилетии на великолепной арене в крупном городе, который не имеет команды в Евролиге, показывает, насколько мы преданы делу привлечения новых фанатов».