Евролига подтвердила, что «Финал четырех» пройдет в Кельне
«Финал четырех» баскетбольной Евролиги в следующем сезоне состоится в Кельне, сообщается на сайте турнира.
«Финал четырех» баскетбольной Евролиги в следующем сезоне состоится в Кельне, сообщается на сайте турнира.
Решающий этап турнира пройдет
«Точно так же, как мы уважали намерения команд, которые досрочно завершили сезон, мы также были полны решимости провести “Финал четырех” в Кельне по тем же веским причинам, которые изначально нашли для этого, — сказал президент Евролиги Жорди Бертомеу. — Проведение первого “Финала четырех” в этом десятилетии на великолепной арене в крупном городе, который не имеет команды в Евролиге, показывает, насколько мы преданы делу привлечения новых фанатов».
В мае было объявлено о досрочном завершении сезона-2019/20, приостановленного в марте