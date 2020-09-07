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13:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евролига подтвердила, что «Финал четырех» пройдет в Кельне

«Финал четырех» баскетбольной Евролиги в следующем сезоне состоится в Кельне, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Решающий этап турнира пройдет 28—30 мая 2021 года на арене, которая вмещает более 18 тысяч зрителей. Кельн станет вторым после Берлина немецким городом, который в XXI веке примет «Финал четырех» Евролиги.

«Точно так же, как мы уважали намерения команд, которые досрочно завершили сезон, мы также были полны решимости провести “Финал четырех” в Кельне по тем же веским причинам, которые изначально нашли для этого, — сказал президент Евролиги Жорди Бертомеу. — Проведение первого “Финала четырех” в этом десятилетии на великолепной арене в крупном городе, который не имеет команды в Евролиге, показывает, насколько мы преданы делу привлечения новых фанатов».

В мае было объявлено о досрочном завершении сезона-2019/20, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Изначально «Финал четырех» прошлого сезона должен был состояться в Кельне. Следующий сезон Евролиги начнется 1 октября.

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