Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» на предсезонном турнире в Петербурге

Матч завершился со счетом 80:78 (27:18, 20:20, 20:22, 13:20) в пользу ЦСКА. У армейцев самым результативным игроком стал Майк Джеймс, набравший 19 очков. В составе «Зенита» 21 очко набрал Кевин Пангос.

Участие в турнире, помимо «Зенита» и ЦСКА, принимает саратовский «Автодор». Ранее из-за коронавируса у представителей команд от участия в турнире отказались краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС.