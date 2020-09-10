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23:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» на предсезонном турнире в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» в матче предсезонного «Кубка Невы», который проходит в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 80:78 (27:18, 20:20, 20:22, 13:20) в пользу ЦСКА. У армейцев самым результативным игроком стал Майк Джеймс, набравший 19 очков. В составе «Зенита» 21 очко набрал Кевин Пангос.

Участие в турнире, помимо «Зенита» и ЦСКА, принимает саратовский «Автодор». Ранее из-за коронавируса у представителей команд от участия в турнире отказались краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС.

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