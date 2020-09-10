В «Локомотиве» коронавирус, в УНИКСе — тоже, а до старта сезона — 10 дней. Но у Единой лиги есть план
Илона Корстин знает, как добраться от Минска до Красноярска, даже когда самолеты не летают.
Илона Корстин знает, как добраться от Минска до Красноярска, даже когда самолеты не летают.
20 сентября стартует сезон Единой лиги ВТБ. Большой баскетбол возвращается в Россию спустя 6 месяцев. Прошлый сезон был прерван 13 марта и остался без чемпиона
Пандемия все еще здесь: на этой неделе стало известно о положительных тестах в «Локомотиве-Кубань» и УНИКСе. Но новый сезон начнется в срок. Лига готовится к разным сценариям — и даже расписала все альтернативные маршруты для команд в условиях закрытых границ и отмененных авиарейсов. Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин рассказала «Матч ТВ» подробности.
— До начала сезона 10 дней, и это уже точно будет самый сложный старт в истории лиги. Возможные матчи без зрителей, трудности с логистикой, закрытые границы, ограничения по гостиницам и спортивным объектам — какой вызов стал для лиги и ее клубов самым трудным?
— Действительно сейчас очень сложные времена. Но мы должны адаптироваться и жить в современных реалиях. Главное — продолжать жить и продолжать играть. Баскетболисты — это профессионалы, которые долгое время были без работы и очень соскучились по игре. Все клубы подтвердили нам свое желание начать сезон вовремя, несмотря на объективные трудности, в которых мы все оказались. Поэтому лига продолжает готовиться к сезону. Конечно, не в штатном режиме. Прорабатываем различные варианты развития событий, учитываем возникшие сложности.
Самое трудное — это перемещение команд между странами. У нас международная лига, кроме России в ней представлены клубы из четырех стран. И с учетом того, что многие границы
Второй важный момент — заболевания игроков, уже случившиеся и возможные. В каждой стране свои протоколы действий при обнаружении коронавируса. С учетом этих правил, требований Роспотребнадзора и других нормативов мы в ближайшие дни подготовим обновленный медицинский регламент и направим его в клубы.
— Правда ли, что в лиге появился отдельный сотрудник, который отвечает за эпидемиологическую составляющую?
— Да, специально для подготовки этого антикоронавирусного гида мы взяли на работу
— Допуск болельщиков на трибуны — отдельная сложность?
— Естественно. Тем более что опять же везде разные правила по разрешенной посещаемости: от 10 до 50 процентов вместимости арены. Но тут тоже есть нюансы. Например, в Москве и Химках формально разрешено продавать билеты на 50 процентов зрительских мест, но необходимо еще соблюдать социальную дистанцию — 1,5 метра. И с учетом этого требования получается, что фактически на арену сможет попасть 25−30 процентов зрителей от вместимости.
— В прессе некоторое время назад была информация, что лига прорабатывает вариант, при котором команды из дальнего зарубежья пока будут играть между собой, потому что не смогут приехать в Россию. Сейчас проблема решена?
— Для каждого матча стартовой части сезона у нас уже расписаны маршруты с учетом закрытых границ и отмененных авиарейсов. Самое важное, что все клубы хотят играть и готовы мириться с трудностями логистики.
Из Москвы в
Нур-Султаннельзя долететь напрямую, но можно через Стамбул. Между Польшей и Казахстаном есть авиасообщение через Франкфурт. Впрочем, некоторые команды могут себе позволить путешествовать чартерными рейсами. Сейчас это делается по особому соглашению, но вариант реальный.
— Какие ограничения будут по допуску на первые матчи сезона? Как изменится работа персонала клубов и арен?
— Разумеется, так, как раньше, уже не будет. Вводится понятие «чистой зоны»: каждый клуб определяет ее на своих домашних матчах с учетом особенностей арены. Внутрь этого изолированного периметра будут допущены лишь самые необходимые для проведения матча люди. В общей сложности это не более 100 человек: игроки, тренеры и персонал обеих команд, судейская и секретарская бригады, охрана, полотеры и прочие. Вход в чистую зону — только по аккредитации с фотографией и с отрицательным тестом на COVID-19. Маски и перчатки тоже обязательны, само собой.
— Как теперь будут работать журналисты — пишущие и снимающие?
— Пандемия наложила отпечаток на все аспекты нашей жизни — даже на расстановку камер на паркете. Но хорошую телекартинку не сделать без допуска хотя бы минимального количества операторов на паркет. Они попадут в чистую зону на тех же условиях, что и все остальные: предварительно подтвержденная аккредитация с фотографией и отрицательный тест на COVID-19.
Остальные журналисты, включая пишущих, в чистую зону не допускаются.
— Ситуация меняется каждый день. Позавчера мы узнали о нескольких случаях коронавируса в «Локомотиве», вчера добавился УНИКС. Что их ждет? Какие сейчас требования по карантину, не придется ли сдвигать матчи?
— Предписания российских властей все те же: 14 дней карантина. Надеюсь, оставшегося до начала сезона времени нашим командам как раз хватит, чтобы провести две недели в изоляции и сдать отрицательные тесты (первый матч «Локомотива» — 23 сентября, УНИКСа — 10 октября. — «Матч ТВ»).
— В футбольной
— Как раз эти сценарии — планы A, B и C — мы сейчас прописываем в гиде. Так что эта информация пока не для журналистов — сначала ее должны узнать клубы. Тут важно понимать, что переносы возможны, но не до бесконечности. Поэтому лига прикладывает максимум усилий, чтобы игры проходили в назначенный срок. Для этого мы рекомендуем всем клубам изолировать основную команду от молодежной. Чтобы в случае положительного теста у одного или нескольких игроков основы его мог заменить здоровый резервист. Это крайний вариант. Мы в лиге надеемся, что прибегать к нему не придется и ситуация будет улучшаться. Но никто не может предсказать, что будет дальше, и мы должны продумать все сценарии решения проблем.
Антон Соломин