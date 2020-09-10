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22:30 (мск), источник: Матч ТВ

В «Локомотиве» коронавирус, в УНИКСе — тоже, а до старта сезона — 10 дней. Но у Единой лиги есть план

Илона Корстин знает, как добраться от Минска до Красноярска, даже когда самолеты не летают.

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Источник: РИА "Новости"

20 сентября стартует сезон Единой лиги ВТБ. Большой баскетбол возвращается в Россию спустя 6 месяцев. Прошлый сезон был прерван 13 марта и остался без чемпиона из-за COVID-19.

Пандемия все еще здесь: на этой неделе стало известно о положительных тестах в «Локомотиве-Кубань» и УНИКСе. Но новый сезон начнется в срок. Лига готовится к разным сценариям — и даже расписала все альтернативные маршруты для команд в условиях закрытых границ и отмененных авиарейсов. Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин рассказала «Матч ТВ» подробности.

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— До начала сезона 10 дней, и это уже точно будет самый сложный старт в истории лиги. Возможные матчи без зрителей, трудности с логистикой, закрытые границы, ограничения по гостиницам и спортивным объектам — какой вызов стал для лиги и ее клубов самым трудным?

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— Действительно сейчас очень сложные времена. Но мы должны адаптироваться и жить в современных реалиях. Главное — продолжать жить и продолжать играть. Баскетболисты — это профессионалы, которые долгое время были без работы и очень соскучились по игре. Все клубы подтвердили нам свое желание начать сезон вовремя, несмотря на объективные трудности, в которых мы все оказались. Поэтому лига продолжает готовиться к сезону. Конечно, не в штатном режиме. Прорабатываем различные варианты развития событий, учитываем возникшие сложности.

Самое трудное — это перемещение команд между странами. У нас международная лига, кроме России в ней представлены клубы из четырех стран. И с учетом того, что многие границы по-прежнему закрыты, приходится искать альтернативы.

Второй важный момент — заболевания игроков, уже случившиеся и возможные. В каждой стране свои протоколы действий при обнаружении коронавируса. С учетом этих правил, требований Роспотребнадзора и других нормативов мы в ближайшие дни подготовим обновленный медицинский регламент и направим его в клубы.

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— Правда ли, что в лиге появился отдельный сотрудник, который отвечает за эпидемиологическую составляющую?

— Да, специально для подготовки этого антикоронавирусного гида мы взяли на работу доктора-консультанта Максима Елизарова. Понятно, что абсолютно все сценарии прописать в медицинском регламенте не получится, всегда остается вероятность непредвиденных событий. Но стараемся по максимуму охватить различные ситуации: что делать, если игрок заболеет, как его изолировать. В работе и другие вопросы: например, как действовать, если закрыты границы.

— Допуск болельщиков на трибуны — отдельная сложность?

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— Естественно. Тем более что опять же везде разные правила по разрешенной посещаемости: от 10 до 50 процентов вместимости арены. Но тут тоже есть нюансы. Например, в Москве и Химках формально разрешено продавать билеты на 50 процентов зрительских мест, но необходимо еще соблюдать социальную дистанцию — 1,5 метра. И с учетом этого требования получается, что фактически на арену сможет попасть 25−30 процентов зрителей от вместимости.

— В прессе некоторое время назад была информация, что лига прорабатывает вариант, при котором команды из дальнего зарубежья пока будут играть между собой, потому что не смогут приехать в Россию. Сейчас проблема решена?

— Для каждого матча стартовой части сезона у нас уже расписаны маршруты с учетом закрытых границ и отмененных авиарейсов. Самое важное, что все клубы хотят играть и готовы мириться с трудностями логистики. Где-то это просто одна дополнительная пересадка на самолет, где-то придется путешествовать по земле. К примеру, «Калев» на ближайший выездной матч в Краснодаре может добраться таким маршрутом: сначала на автобусе до Санкт-Петербурга, а оттуда на самолете внутрироссийским сообщением. «Цмоки-Минск» 1 октября играют с «Енисеем» в Красноярске: и здесь тоже путь до границы с Россией придется проделать на автобусе, а дальше — самолетом.

Из Москвы в Нур-Султан нельзя долететь напрямую, но можно через Стамбул. Между Польшей и Казахстаном есть авиасообщение через Франкфурт. Впрочем, некоторые команды могут себе позволить путешествовать чартерными рейсами. Сейчас это делается по особому соглашению, но вариант реальный.
Илона Корстин
Генеральный директор Единой лиги

— Какие ограничения будут по допуску на первые матчи сезона? Как изменится работа персонала клубов и арен?

— Разумеется, так, как раньше, уже не будет. Вводится понятие «чистой зоны»: каждый клуб определяет ее на своих домашних матчах с учетом особенностей арены. Внутрь этого изолированного периметра будут допущены лишь самые необходимые для проведения матча люди. В общей сложности это не более 100 человек: игроки, тренеры и персонал обеих команд, судейская и секретарская бригады, охрана, полотеры и прочие. Вход в чистую зону — только по аккредитации с фотографией и с отрицательным тестом на COVID-19. Маски и перчатки тоже обязательны, само собой.

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— Как теперь будут работать журналисты — пишущие и снимающие?

— Пандемия наложила отпечаток на все аспекты нашей жизни — даже на расстановку камер на паркете. Но хорошую телекартинку не сделать без допуска хотя бы минимального количества операторов на паркет. Они попадут в чистую зону на тех же условиях, что и все остальные: предварительно подтвержденная аккредитация с фотографией и отрицательный тест на COVID-19.

Остальные журналисты, включая пишущих, в чистую зону не допускаются. Пресс-конференции переходят в онлайн-формат.

— Ситуация меняется каждый день. Позавчера мы узнали о нескольких случаях коронавируса в «Локомотиве», вчера добавился УНИКС. Что их ждет? Какие сейчас требования по карантину, не придется ли сдвигать матчи?

— Предписания российских властей все те же: 14 дней карантина. Надеюсь, оставшегося до начала сезона времени нашим командам как раз хватит, чтобы провести две недели в изоляции и сдать отрицательные тесты (первый матч «Локомотива» — 23 сентября, УНИКСа — 10 октября. — «Матч ТВ»).
Илона Корстин
Генеральный директор Единой лиги

— В футбольной премьер-лиге была скандальная ситуация, когда из-за отказа в переносе матча «Сочи» — «Ростов» команда гостей играла школьниками 2003 года рождения.

— Как раз эти сценарии — планы A, B и C — мы сейчас прописываем в гиде. Так что эта информация пока не для журналистов — сначала ее должны узнать клубы. Тут важно понимать, что переносы возможны, но не до бесконечности. Поэтому лига прикладывает максимум усилий, чтобы игры проходили в назначенный срок. Для этого мы рекомендуем всем клубам изолировать основную команду от молодежной. Чтобы в случае положительного теста у одного или нескольких игроков основы его мог заменить здоровый резервист. Это крайний вариант. Мы в лиге надеемся, что прибегать к нему не придется и ситуация будет улучшаться. Но никто не может предсказать, что будет дальше, и мы должны продумать все сценарии решения проблем.

Антон Соломин

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