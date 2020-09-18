Евролига присудит клубам техническое поражение за недобор в заявке из-за COVID-19

Евролига опубликовала правила, которые будут действовать в сезоне-2020/21 в обстоятельствах, вызванных пандемией коронавируса. В частности, сказано, что матчи, которые не могут состояться из-за ограничений, наложенных властями стран, команды которых выступают в Евролиге и Еврокубке, будут перенесены на другие даты или в случае необходимости в другое место. При этом каждая игра может быть перенесена только три раза.

Все матчи регулярного чемпионата Евролиги должны быть сыграны до 13 апреля 2021 года, плей-офф — до 5 мая 2021 года. Все матчи регулярного чемпионата Еврокубка необходимо провести до 22 декабря 2020 года, топ-16 — до 23 февраля 2021 года. В случае отсутствия дат для переноса матча или при достижении максимального числа переносов команде, которая представляет страну, наложившую ограничения, которые спровоцировали невозможность проведения матча, будет засчитано техническое поражение со счетом 0:20. Такое же поражение будет засчитано команде, у которой из-за коронавируса будет доступно для игры менее восьми баскетболистов, в этих случаях два и более технических поражения не повлекут за собой автоматическое снятие команды с соревнований.

Если команда сама откажется от участия в матче при отсутствии ограничений со стороны властей или при отсутствии обоснованной причины, команде также будет засчитано техническое поражение со счетом 0:20. Повторный отказ от участия в матче по этой же причине повлечет за собой дисквалификацию. Если команда получила техническое поражение в плей-офф, то за ним последует проигрыш в серии.

Также в правилах сказано, что игроки, тренерский штаб и судьи должны будут проходить тест на коронавирус за три дня до матча. Кроме того, в каждом клубе должен быть менеджер по решению вопросов, связанных с мерами по предотвращению распространения коронавируса.