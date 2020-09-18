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17:24 (мск), источник: ТАСС

Евролига присудит клубам техническое поражение за недобор в заявке из-за COVID-19

ТАСС, 18 сентября. Команде в матче Евролиги и Еврокубка будет засчитано техническое поражение со счетом 0:20, если в ее заявку на матч попадет менее восьми баскетболистов из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 18.09
Инфицировано1 091 186+5 905
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Евролига опубликовала правила, которые будут действовать в сезоне-2020/21 в обстоятельствах, вызванных пандемией коронавируса. В частности, сказано, что матчи, которые не могут состояться из-за ограничений, наложенных властями стран, команды которых выступают в Евролиге и Еврокубке, будут перенесены на другие даты или в случае необходимости в другое место. При этом каждая игра может быть перенесена только три раза.

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Все матчи регулярного чемпионата Евролиги должны быть сыграны до 13 апреля 2021 года, плей-офф — до 5 мая 2021 года. Все матчи регулярного чемпионата Еврокубка необходимо провести до 22 декабря 2020 года, топ-16 — до 23 февраля 2021 года. В случае отсутствия дат для переноса матча или при достижении максимального числа переносов команде, которая представляет страну, наложившую ограничения, которые спровоцировали невозможность проведения матча, будет засчитано техническое поражение со счетом 0:20. Такое же поражение будет засчитано команде, у которой из-за коронавируса будет доступно для игры менее восьми баскетболистов, в этих случаях два и более технических поражения не повлекут за собой автоматическое снятие команды с соревнований.

Если команда сама откажется от участия в матче при отсутствии ограничений со стороны властей или при отсутствии обоснованной причины, команде также будет засчитано техническое поражение со счетом 0:20. Повторный отказ от участия в матче по этой же причине повлечет за собой дисквалификацию. Если команда получила техническое поражение в плей-офф, то за ним последует проигрыш в серии.

Также в правилах сказано, что игроки, тренерский штаб и судьи должны будут проходить тест на коронавирус за три дня до матча. Кроме того, в каждом клубе должен быть менеджер по решению вопросов, связанных с мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Новый сезон Евролиги должен начаться 1 октября. В нем примут участие российские клубы ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

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