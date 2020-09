Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ стартует в воскресенье в Химках

«Химки» подтянулись к толстосумам из ЦСКА

Как призналась генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, заполняемость арен лиги в предстоящем сезоне будет варьироваться от 10 до 50%: «Но в Нур-Султане (где выступает “Астана”) пока вообще допуск зрителей запрещен, — подчеркнула Корстин. — 20 сентября сезон открывается ярким матчем “Химки” — “Зенит”, и он будет проходить под новым лозунгом: We are all united (“Мы все едины” — прим. ТАСС). Баскетбол должен стать тем фактором, который объединяет против бед, болезней и угроз».