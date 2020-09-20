Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ стартует в воскресенье в Химках

Источник: РИА "Новости"

Турнир станет 12-м в истории, прошлый сезон не был доигран по причине пандемии коронавируса. Первый же сезон Единой лиги ВТБ прошел в 2008 году. Тогда победитель розыгрыша, в котором участвовали восемь команд, определялся в формате плей-офф. В финале сошлись «Химки» и московский ЦСКА, победу одержали армейцы со счетом 70:66.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--872592f87c2174d970c9" data-vnd="872592f87c2174d970c9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=872592f87c2174d970c9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С тех самых пор москвичи утвердились в статусе фаворитов турнира, от сезона к сезону они демонстрировали уверенную игру, а также грамотно работали на трансферном рынке. Это позволило армейцам застолбить за собой звание лучшей команды России. За 10 сезонов Единой лиги ВТБ лишь раз ЦСКА не удалось одержать победу, это произошло в сезоне-2010/11, когда турнир выиграли баскетболисты «Химок». Тем обиднее для подмосковной команды, что прошлый сезон не было доигран — «Химки» лидировали на протяжение всего чемпионата и имели реальный шанс прервать гегемонию ЦСКА.

В Единой лиги ВТБ сыграют 13 команд — как и сезоном ранее. Матч всех звезд, являющийся флагманским проектом лиги, пройдет 14 февраля 2021 года в Москве на «ВТБ-Арене».

При этом почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов уверен, что далеко загадывать из-за пандемии не стоит. «Предстоящий сезон будет необычным и непредсказуемым. Не только по результатам, но и из-за коронавируса», — сказал Иванов на пресс-конференции в ТАСС.

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«Химки» подтянулись к толстосумам из ЦСКА

За несколько дней до старта сезона в ТАСС прошло традиционное мероприятие — открытие бюджетов российских клубов. ЦСКА сохранил лидерство по толщине кошелька, но «Химки» подтянулись вплотную. Доходы армейцев, включая спонсорские поступления, призовые, продажу билетов, рекламу и прочее, составили 2,372 млрд рублей. В сезоне-2018/19 бюджет армейского клуба составлял 2,861 млрд рублей.

«Химки» расположились следом с бюджетом в 2,137 млрд рублей, далее следуют петербургский «Зенит» (1,437 млрд рублей) и краснодарский «Локомотив-Кубань» (1,229 млрд рублей). Наименее обеспеченным клубом оказался саратовский «Автодор» (209 млн рублей), бюджет которого по сравнению с предыдущим отчетным периодом вырос на 1 млн рублей.

«Первая пятерка — все клубы имеют больше миллиарда рублей бюджета, но ни копейки не берут от налогоплательщиков. Я не люблю бюджетное финансирование и против этого, но иначе бы у нас играли всего пять клубов из России. Но все же рекомендую этим четырем клубам искать спонсоров, а не жить за счет бюджета», — отметил Иванов.

Тем не менее деньги отходят на второй план, когда речь заходит о здоровье, поэтому стартующий сезон будет проходить при строжайшем эпидемиологическим контролем.

Как признался ТАСС президент турнира Сергей Кущенко, даже накануне старта нового сезона коронавирус оставляет множество вопросов и доставляет множество проблем. «Все же мы все очень долго без баскетбола, поэтому начали сезон немного раньше привычного, — сказал Кущенко. — Понятно, что будем внимательно смотреть на санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах и других странах, но сейчас вопросов очень много».

Как призналась генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, заполняемость арен лиги в предстоящем сезоне будет варьироваться от 10 до 50%: «Но в Нур-Султане (где выступает “Астана”) пока вообще допуск зрителей запрещен, — подчеркнула Корстин. — 20 сентября сезон открывается ярким матчем “Химки” — “Зенит”, и он будет проходить под новым лозунгом: We are all united (“Мы все едины” — прим. ТАСС). Баскетбол должен стать тем фактором, который объединяет против бед, болезней и угроз».