«Зенит» обыграл «Химки» в стартовом матче Единой лиги ВТБ

Игра в Химках завершилась победой гостей со счетом 79:67 (18:15, 19:20, 14:20, 28:12). Самыми результативными в составе «Зенита» стали Билли Бэрон (16 очков), Уилл Томас (11 очков) и Кей Си Риверс (11 очков). У «Химок» 12 очков на счету Дайриса Бертанса.

Следующий матч «Зенит» проведет дома 23 сентября против польского клуба «Зелена-Гура». «Химки» в этот же день сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».