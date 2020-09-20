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15:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Химки» в стартовом матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Баскетболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) победили «Химки» в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Химках завершилась победой гостей со счетом 79:67 (18:15, 19:20, 14:20, 28:12). Самыми результативными в составе «Зенита» стали Билли Бэрон (16 очков), Уилл Томас (11 очков) и Кей Си Риверс (11 очков). У «Химок» 12 очков на счету Дайриса Бертанса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Зенит» проведет дома 23 сентября против польского клуба «Зелена-Гура». «Химки» в этот же день сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».

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