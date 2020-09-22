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22 сентября, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Балкан» в квалификации Лиги чемпионов

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали победу над болгарским «Балканом» из Ботевграда на старте квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На протяжении всего поединка чемпионы Беларуси контролировали ход игры, и в итоге выиграли с преимуществом в восемь очков — 73:65 (17:9, 13:19, 23:13, 20:24).

Теперь «драконы» поспорят за путевку в групповой этап ЛЧ с литовским клубом «Нептунас» из Клайпеды, который победил британский «Лондон Лайонс» с результатом 77:73.

В случае успеха в квалификации минчане попадут в группу D основного этапа чемпионской Лиги. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий «Бамберг», французский «Шоле», итальянская «Болонья», израильский «Хапоэль» из Холона, испанский «Бильбао» и турецкая «Каршияка» из Измира.

Если «Цмокам» не удастся пробиться в групповой этап чемпионской Лиги, то они продолжат еврокубковый сезон в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа.

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