Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Балкан» в квалификации Лиги чемпионов

На протяжении всего поединка чемпионы Беларуси контролировали ход игры, и в итоге выиграли с преимуществом в восемь очков — 73:65 (17:9, 13:19, 23:13, 20:24).

Теперь «драконы» поспорят за путевку в групповой этап ЛЧ с литовским клубом «Нептунас» из Клайпеды, который победил британский «Лондон Лайонс» с результатом 77:73.

В случае успеха в квалификации минчане попадут в группу D основного этапа чемпионской Лиги. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий «Бамберг», французский «Шоле», итальянская «Болонья», израильский «Хапоэль» из Холона, испанский «Бильбао» и турецкая «Каршияка» из Измира.