Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в болгарском Ботевграде минчане в решающем поединке встречались с литовским клубом «Нептунас» из Клайпеды и победили со счетом 69:59 (12:15, 26:21, 14:13, 17:10).
В первом квалификационном поединке чемпионской Лиги подопечные Ростислава Вергуна одержали победу над хозяином турнира болгарским «Балканом» — 73:65 (17:9, 13:19, 23:13, 20:24).
Выиграв квалификационный этап, минчане попали в группу D основного этапа чемпионской Лиги. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий «Бамберг», французский «Шоле», итальянская «Болонья», израильский «Хапоэль» из Холона, испанский «Бильбао» и турецкая «Каршияка» из Измира.