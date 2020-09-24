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24 сентября, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в болгарском Ботевграде минчане в решающем поединке встречались с литовским клубом «Нептунас» из Клайпеды и победили со счетом 69:59 (12:15, 26:21, 14:13, 17:10).

В первом квалификационном поединке чемпионской Лиги подопечные Ростислава Вергуна одержали победу над хозяином турнира болгарским «Балканом» — 73:65 (17:9, 13:19, 23:13, 20:24).

Выиграв квалификационный этап, минчане попали в группу D основного этапа чемпионской Лиги. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий «Бамберг», французский «Шоле», итальянская «Болонья», израильский «Хапоэль» из Холона, испанский «Бильбао» и турецкая «Каршияка» из Измира.

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