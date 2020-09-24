Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов

Сегодня в болгарском Ботевграде минчане в решающем поединке встречались с литовским клубом «Нептунас» из Клайпеды и победили со счетом 69:59 (12:15, 26:21, 14:13, 17:10).

Выиграв квалификационный этап, минчане попали в группу D основного этапа чемпионской Лиги. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий «Бамберг», французский «Шоле», итальянская «Болонья», израильский «Хапоэль» из Холона, испанский «Бильбао» и турецкая «Каршияка» из Измира.