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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Парма» вырвала победу у ЦСКА, уступая по ходу игры 22 очка

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пермская «Парма» нанесла поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 97:95 (25:26, 19:29, 17:26, 36:14). В составе «Пармы» самым результативным стал Борис Савович, набравший 18 очков. По 11 баллов команде принесли Адас Юшкявичюс, Марекс Мейерис и Роберт Джонсон. У армейцев 31 очко записал в актив Майк Джеймс.

«Парма» в следующем матче турнира 4 октября сыграет в гостях с саратовским «Автодором», ЦСКА в тот же день примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

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