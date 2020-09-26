«Парма» вырвала победу у ЦСКА, уступая по ходу игры 22 очка

Встреча в Москве завершилась со счетом 97:95 (25:26, 19:29, 17:26, 36:14). В составе «Пармы» самым результативным стал Борис Савович, набравший 18 очков. По 11 баллов команде принесли Адас Юшкявичюс, Марекс Мейерис и Роберт Джонсон. У армейцев 31 очко записал в актив Майк Джеймс.