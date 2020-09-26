«Парма» вырвала победу у ЦСКА, уступая по ходу игры 22 очка
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пермская «Парма» нанесла поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пермская «Парма» нанесла поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 97:95 (25:26, 19:29, 17:26, 36:14). В составе «Пармы» самым результативным стал Борис Савович, набравший 18 очков. По 11 баллов команде принесли Адас Юшкявичюс, Марекс Мейерис и Роберт Джонсон. У армейцев 31 очко записал в актив Майк Джеймс.
«Парма» в следующем матче турнира 4 октября сыграет в гостях с саратовским «Автодором», ЦСКА в тот же день примет краснодарский «Локомотив-Кубань».