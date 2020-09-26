ЦСКА разбазарил 22 очка преимущества. Это случайность или у Итудиса проблемы?
«Армейцы» неприятно удивили. А ведь через несколько дней игра с «Барселоной».
«Армейцы» неприятно удивили. А ведь через несколько дней игра с «Барселоной».
ЦСКА впервые в истории уступил «Парме» (95:97) в матче Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 31 очко. В составе «Пармы» лучшим скорером выступил Борис Савович (18 очков).
Сенсации в спорте случаются. Баскетбол не является исключением. Любой
ЦСКА вёл +20 после третьего игрового отрезка и вырывался вперёд на 22 очка на старте четвёртой четверти. За 6 минут до конца ЦСКА имел все те же 20 очков преимущества — 87:67. Казалось, что в этой встрече уже всё решено, но пермяки не собирались сдаваться. Подопечные Казиса Маквитиса активизировались и довели дело до напряжённой концовки. 9 очков подряд набрал Роберт Джонсон, издали попадали Глеб Шейко и Николай Жмако.
За 10 секунд до конца Шейко забил эффектный бросок
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига».
Сразу и не вспомнишь, когда «армейцы» проигрывали, позволяя сопернику совершить столь сильный камбэк. Из самых неудачных матчей ЦСКА за последнее десятилетие сразу же вспоминается финал Евролиги-2012 с «Олимпиакосом» (61:62), когда было растеряно преимущество +19, а лидеры греческого клуба Вассилис Спанулис и Георгиос Принтезис под финальную сирену организовали победную атаку, которая недавно была признана лучшим моментом десятилетия в сильнейшем турнире Старого Света.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
К счастью, значимость матча с «Пармой» на порядок меньше. Возникает один большой вопрос: это случайность или у Итудиса реальные проблемы? В любом случае, бросаться в панику после одной осечки точно не стоит. Какой бы болезненной она ни была. В прошлом году ЦСКА точно так же неудачно стартовал в Единой лиге с поражения от «Енисея».
Затем последовал ещё один неожиданный проигрыш дома «Зениту».
Тогда состав ЦСКА серьёзно видоизменился после ухода Нандо Де Коло, Серхио Родригеса и Кори Хиггинса. Сейчас перемен поменьше, но новые лица присутствуют. Центровой Никола Милутинов набрал 13 очков и 5 подборов в игре с «Пармой». Сербу нужно
Кроме того, пробуксовка на старте сезона — характерное явление даже для
1 октября ЦСКА ждёт гостевая встреча Евролиги с «Барселоной».
В чемпионате Испании победы добываются очень натужно как для такого именитого клуба, который буквально только что до 2025 года продлил контракт с самым высокооплачиваемым баскетболистом Европы Николой Миротичем.
Будет интересно посмотреть на предстоящую битву грандов Евролиги и оценить состояние двух команд, которые считаются главными фаворитами сезона.
В качестве итога стоит отметить, что абсолютно никто не застрахован от неожиданных поражений. ЦСКА относится к числу клубов, которые умеют держать удар. Надлежащие выводы после игры с «Пармой» наверняка будут сделаны.
Алексей Фалько