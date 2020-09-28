Первые матчи Евролиги пройдут с ограниченным числом зрителей

Отмечается, что ограничения зависят от национальных или местных рекомендаций по охране здоровья, которые клубы Евролиги будут обязаны исполнять, чтобы «обеспечить безопасные условия, необходимые для победы над коронавирусом». Новый сезон Евролиги должен начаться 1 октября.

В начале регулярного чемпионата 11 из 18 клубов будут играть при пустых трибунах, в их число вошли «Реал», «Барселона», «Баскония» (все — Испания), «Альба» и «Бавария» (оба — Германия), «Олимпиакос» и Панатинаикос (оба — Греция), «Анадолу Эфес» и Фенербахче (оба — Турция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) и «Црвена Звезда» (Сербия). Ожидается, что арены остальных команд, в частности подмосковных «Химок», московского ЦСКА и петербургского «Зенита», смогут принять зрителей (от 400 до 7500 человек с соблюдением социальной дистанции).