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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первые матчи Евролиги пройдут с ограниченным числом зрителей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Старт сезона-2020/21 баскетбольной Евролиги пройдет с ограниченным количеством болельщиков, участников и сотрудников команд в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте турнира.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
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Скончалось20 385+61
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Выздоровело945 920+2 702
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28.09
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Скончалось998 696+3 344
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Источник: AP 2020

Отмечается, что ограничения зависят от национальных или местных рекомендаций по охране здоровья, которые клубы Евролиги будут обязаны исполнять, чтобы «обеспечить безопасные условия, необходимые для победы над коронавирусом». Новый сезон Евролиги должен начаться 1 октября.

В начале регулярного чемпионата 11 из 18 клубов будут играть при пустых трибунах, в их число вошли «Реал», «Барселона», «Баскония» (все — Испания), «Альба» и «Бавария» (оба — Германия), «Олимпиакос» и Панатинаикос (оба — Греция), «Анадолу Эфес» и Фенербахче (оба — Турция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) и «Црвена Звезда» (Сербия). Ожидается, что арены остальных команд, в частности подмосковных «Химок», московского ЦСКА и петербургского «Зенита», смогут принять зрителей (от 400 до 7500 человек с соблюдением социальной дистанции).

В Кубке Европы восемь из 24 команд также не смогут допустить зрителей на свои арены.

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