Глава Евролиги: Готовы вернуться к плану с «пузырем» в сезоне-2020/21

«У нас есть план Б, но мы предпочитаем план А, тем более что он очень гибкий. Мы можем двигать даты, менять места проведения игр. Мы понимаем, что будут сложно, что в последний момент будут происходить изменения, что какие-то игры придется проводить в других странах, что придется искать замену арбитрам. Если ситуация станет критической, и нам придется встать на паузу, то мы вернемся к нашему майскому плану Б с “пузырем”», — сказал Бертомеу, слова которого приводит Eurohoops.