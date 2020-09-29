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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава Евролиги: Готовы вернуться к плану с «пузырем» в сезоне-2020/21

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Баскетбольная Евролига заготовила план на случай, если проведение чемпионата в стандартном формате станет невозможным из-за пандемии коронавируса, заявил глава организации Жорди Бертомеу.

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Сезон Евролиги начинается в четверг. Предыдущий сезон из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно без определения чемпиона. Евролига рассматривала вариант возобновления турнира с проведением всех оставшихся игр в одном месте.

«У нас есть план Б, но мы предпочитаем план А, тем более что он очень гибкий. Мы можем двигать даты, менять места проведения игр. Мы понимаем, что будут сложно, что в последний момент будут происходить изменения, что какие-то игры придется проводить в других странах, что придется искать замену арбитрам. Если ситуация станет критической, и нам придется встать на паузу, то мы вернемся к нашему майскому плану Б с “пузырем”», — сказал Бертомеу, слова которого приводит Eurohoops.

«Тогда мы не реализовали этот план из-за того, что три-четыре команды не могли покинуть свои страны. Но в плане логистики все было готово тогда, все готово и теперь. Но мы пока не думаем про план Б», — подчеркнул глава Евролиги.

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