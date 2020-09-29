Глава Евролиги: Готовы вернуться к плану с «пузырем» в сезоне-2020/21
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Баскетбольная Евролига заготовила план на случай, если проведение чемпионата в стандартном формате станет невозможным
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Баскетбольная Евролига заготовила план на случай, если проведение чемпионата в стандартном формате станет невозможным
Сезон Евролиги начинается в четверг. Предыдущий сезон
«У нас есть план Б, но мы предпочитаем план А, тем более что он очень гибкий. Мы можем двигать даты, менять места проведения игр. Мы понимаем, что будут сложно, что в последний момент будут происходить изменения, что
«Тогда мы не реализовали этот план