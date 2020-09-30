УНИКС и «Локомотив-Кубань» стартуют в Кубке Европы
КАЗАНЬ, 30 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа и краснодарского «Локомотива-Кубани» в среду стартуют в розыгрыше Кубка Европы-2020/21.
КАЗАНЬ, 30 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа и краснодарского «Локомотива-Кубани» в среду стартуют в розыгрыше Кубка Европы-2020/21.
УНИКС выступит в группе А с испанским «Ховентутом», сербским «Партизаном», итальянским клубом «Рейер Венеция», турецким «Бахчешехиром» и французским «Бурком». Первую игру казанцы проведут в Италии. «Локомотив-Кубань» попал в группу С вместе с «Андоррой», литовским «Литкабелисом», итальянским «Виртусом», «Монако» и бельгийским «Антверп Джайантс», матчем против которого и начнет выступление в Кубке Европы.
Казанцы претендовали на победу в Кубке Европы в прошлом сезоне, дошли до четвертьфинала, но
Если смотреть на имена соперников и их репутацию в Европе, кажется, что мы попали в непростую группу. Очевидно, что сезон в Кубке Европы будет напряженным, как обычно, и нам нужно без лишних слов хорошо готовиться к нему. Важно будет справляться с трудностями, которые могут случиться с командой в связи с коронавирусом, и оставаться здоровыми.
«Локомотив-Кубань» в отличие от УНИКСа сохранил легионеров, но расстался с опытными российскими игроками. Команду покинули Дмитрий Кулагин и Виталий Фридзон, а на смену им пришла молодежь. По словам президента клуба Андрея Ведищева, перед краснодарцами стоит задача успешно выступить в Кубке Европы.
В Еврокубке
задача-минимум— попасть в плей-офф,максимум — дойти до финала и выиграть турнир.
К проблемам команды Евгения Пашутина перед турниром можно отнести нехватку игровой практики и то, что не все баскетболисты прибыли в расположение «Локомотива-Кубани». Американский форвард Кевин Херви пока не прилетел из США.
Всего в Кубке Европы-2020/21 сыграют 24 команды из 13 стран. В регулярном сезоне они разбиты на четыре группы, в топ-16 после двухкругового турнира выйдут по четыре лучших команды из каждой группы.