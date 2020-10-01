«Локомотив-Кубань» стартовал в Кубке Европы с победы

Источник: РИА "Новости"

Игра, которая состоялась в Краснодаре в среду, завершилась со счетом 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15).

Самым результативным игроком у победителей стал Джордан Кроуфорд, который набрал 21 очко. У гостей 15 баллов в активе Кеннета Смита.

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