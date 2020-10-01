«Локомотив-Кубань» стартовал в Кубке Европы с победы
КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» обыграли бельгийский клуб «Антверп Джайантс» в матче первого тура группового этапа Кубка Европы.
КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» обыграли бельгийский клуб «Антверп Джайантс» в матче первого тура группового этапа Кубка Европы.
Игра, которая состоялась в Краснодаре в среду, завершилась со счетом 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15).
Самым результативным игроком у победителей стал Джордан Кроуфорд, который набрал 21 очко. У гостей 15 баллов в активе Кеннета Смита.
В следующем матче краснодарский клуб 7 октября в Италии встретится с «Виртусом».