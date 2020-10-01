Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.09
Реал
Вальядолид
10
Футбол. Зарубежный
30.09
Эйбар
Эльче
01
Футбол. Еврокубки
30.09
Мидтьюлланн
Славия Пр
41
Футбол. Еврокубки
30.09
Зальцбург
Маккаби Тель-Авив
31
Футбол. Еврокубки
30.09
ПАОК
Краснодар
12
Футбол. Зарубежный
30.09
Лацио
Аталанта
14
Футбол. Зарубежный
30.09
Вильярреал
Алавес
31
Футбол. Зарубежный
30.09
Уэска
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
30.09
Беневенто
Интер
25
Футбол. Зарубежный
30.09
Удинезе
Специя
02
Футбол. Кубок России
30.09
Динамо Ставрополь
Крылья Советов
14
Футбол. Кубок России
30.09
Черноморец Н
СКА-Хабаровск
13
Хоккей. КХЛ
30.09
Салават Юлаев
Автомобилист
14
Футбол. Кубок России
30.09
Салют Бл
Текстильщик
03
Футбол. Кубок России
30.09
Волга Ул
Велес
24
Футбол. Кубок России
30.09
Машук-КМВ
Динамо Бр
10
Хоккей. КХЛ
30.09
Сибирь
СКА
46
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Чертаново
Футбол. Кубок России
30.09
Родина
Енисей
30
Футбол. Кубок России
30.09
Зенит Ир
Нижний Новгород
П 3:4
00
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» стартовал в Кубке Европы с победы

КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» обыграли бельгийский клуб «Антверп Джайантс» в матче первого тура группового этапа Кубка Европы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра, которая состоялась в Краснодаре в среду, завершилась со счетом 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15).

Самым результативным игроком у победителей стал Джордан Кроуфорд, который набрал 21 очко. У гостей 15 баллов в активе Кеннета Смита.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче краснодарский клуб 7 октября в Италии встретится с «Виртусом».

Читайте также
 Лопырева опубликовала 'полезный пост про попу'
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
РПЛ не безнадежна. У России будет три команды в Лиге чемпионов
Нойер включил режим Бога, «Бавария» выиграла Суперкубок Германии
Нурмагомедова уличили в нарушении правил UFC
«Так мало в НХЛ икон». «Рейнджерс» закончили эру Лундквиста
«Уже весь мир смеется». Ягудин о конфликтах в фигурном катании
Гол Винисиуса принес «Реалу» победу в матче примеры
Стали известны корзины клубов из России при жеребьевке групп ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь