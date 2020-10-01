УНИКС проиграл «Рейер Венеции» в матче группового этапа Кубка Европы

Встреча группы A, прошедшая в Венеции, завершилась со счетом 85:78 (19:21, 26:18, 27:16, 13:23) в пользу хозяев. В составе УНИКСа самым результативным стал Джамар Смит, набравший 25 очков. У победителей 16 очков на счету Майкла Брамоса.