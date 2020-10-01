В «Енисее» вспышка коронавируса. Команда сыграет всемером с «Цмоки-Минском»

Источник: Спорт-Экспресс

Игра пройдет сегодня, 1 октября, начало — в 19.30 (мск).

Помимо заболевших covid-19 не до конца восстановился после травмы форвард Лейтон Хэммондс, который, скорее всего, не сможет выйти на площадку. В заявку на игру включены игроки молодежной команды Артем Шлегель и Иван Ващенко.

«Ассистент главного тренера Павел Викторович Дергачев заболел первым в середине сентября, у него диагностировали пневмонию, — приводит слова врача мужской команды Игоря Черненко. — На сегодняшний день он себя уже хорошо чувствует и находится на стадии выздоровления и скоро приступит к работе.

Сергей Митусов заболел 24 сентября, болезнь протекает с симптомами, но он себя чувствует уже значительно лучше, температуры нет и самочувствие у него хорошее. Сейчас Сергей на карантине, как положено на 14 дней, после двух отрицательных тестов 9 октября он сможет приступить к тренировочному процессу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a9c8d87026b777d85680" data-vnd="a9c8d87026b777d85680" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a9c8d87026b777d85680" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тест, который игроки сдавали позавчера показал ещё три положительных результата. Двое из них с симптомами. У Гудумака ночью после игры с «Химками» поднялась температура, у Якушина на следующий день после вечерней тренировки так же поднялась температура, кашель, потеря обоняния. На сегодняшний день их самочувствие улучшилось, заболевание развивается достаточно в легкой форме.

Кулагин является носителем, тест положительный, но симптомов заболевания пока нет. Во время игры Михаил подвернул голеностоп, пока он будет две недели на карантине, в покое повреждение боковых связок восстановится.

Все игроки находятся дома на самоизоляции, лечатся.

Сегодня утром у Керрона Джонсона поднялась температура и появился кашель, он пока отстранен от тренировок до результата теста и даже при отрицательном два-три дня будет лечиться до выздоровления. Сегодня он играть не будет.