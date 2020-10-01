Текущие события
Футбол. Кубок России
перерыв
Ленинградец
Чертаново
00
Футбол. Кубок России
15:00
Знамя
Шинник
30
Футбол. Еврокубки
18:30
ЧФР
КуПС
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Кадис
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Леванте
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо З
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Арарат-Армения
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Лех
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:00
Слован Л
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Брс
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Легия
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Фехервар
Футбол. Еврокубки
21:30
Янг Бойз
Тирана
Футбол. Еврокубки
21:30
Дандолк
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
21:45
АЕК
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Риу Аве
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
22:30
Сельта
Барселона
Все события
Фоторепортажи
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
12:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Енисее» вспышка коронавируса. Команда сыграет всемером с «Цмоки-Минском»

«Енисей» проведет домашний матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Цмоки-Минском» всемером из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает пресс-служба красноярцев.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Игра пройдет сегодня, 1 октября, начало — в 19.30 (мск).

Помимо заболевших covid-19 не до конца восстановился после травмы форвард Лейтон Хэммондс, который, скорее всего, не сможет выйти на площадку. В заявку на игру включены игроки молодежной команды Артем Шлегель и Иван Ващенко.

«Ассистент главного тренера Павел Викторович Дергачев заболел первым в середине сентября, у него диагностировали пневмонию, — приводит слова врача мужской команды Игоря Черненко. — На сегодняшний день он себя уже хорошо чувствует и находится на стадии выздоровления и скоро приступит к работе.

Сергей Митусов заболел 24 сентября, болезнь протекает с симптомами, но он себя чувствует уже значительно лучше, температуры нет и самочувствие у него хорошее. Сейчас Сергей на карантине, как положено на 14 дней, после двух отрицательных тестов 9 октября он сможет приступить к тренировочному процессу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тест, который игроки сдавали позавчера показал ещё три положительных результата. Двое из них с симптомами. У Гудумака ночью после игры с «Химками» поднялась температура, у Якушина на следующий день после вечерней тренировки так же поднялась температура, кашель, потеря обоняния. На сегодняшний день их самочувствие улучшилось, заболевание развивается достаточно в легкой форме.

Кулагин является носителем, тест положительный, но симптомов заболевания пока нет. Во время игры Михаил подвернул голеностоп, пока он будет две недели на карантине, в покое повреждение боковых связок восстановится.

Все игроки находятся дома на самоизоляции, лечатся.

Сегодня утром у Керрона Джонсона поднялась температура и появился кашель, он пока отстранен от тренировок до результата теста и даже при отрицательном два-три дня будет лечиться до выздоровления. Сегодня он играть не будет.

Так как в команде уже пятый случай заболевания, было принято решение внепланово утром сдать тесты на короновирус и к вечеру уже будут результаты.

 Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес
«Барса» Кумана прекрасна. У каталонцев исчезла Месси-зависимость
«Краснодар» заслужил Лигу чемпионов. РПЛ три клуба — нет
Кучеров поил пивом владельца клуба. Чемпионский парад «Тампы»
Как русские клубы унижали «Реал», «Арсенал» и «Баварию» в Европе
«Лейкерс» обыграли «Майами» в первом матче финала плей-офф НБА
СМИ: Глушаков подписал контракт с клубом РПЛ
Какие будут соперники у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь