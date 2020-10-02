«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА

1 октября стартовал регулярный чемпионат Евролиги.
В первый игровой день на паркет вышли два российских клуба. «Зенит» гостил в Стамбуле у «Анадолу Эфеса», ЦСКА на выезде встречался с «Барселоной».
«Зенит» преподнёс приятный сюрприз, обыграв лидера прошлого досрочно прерванного
У «Эфеса» не играл Шейн Ларкин, но это ни коим образом не умаляет заслуг «Зенита». Команда Эргина Атамана не один год выступает вместе и провела лишь точечные изменения в межсезонье. Василие Мицич, Адриан Моэрман, Джеймс Андерсон, Крис Синглтон, Родриг Бобуа, Крунослав Симион и Брайант Данстон имеют приличный «пробег» в Евролиге. В плане опыта «Эфес» уж точно превосходит «Зенит», который проводит всего второй сезоне в турнире. Тем не менее «зелёным» новичком питерцы уже не являются.
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
Анадолу Эфес — Зенит — 69:73
Анадолу Эфес: Мичич — 17, Симон — 14, Бьёбуа — 12, Морман — 8, Данстон — 4, Синглтон — 4, Шанлы — 4, Пляйсс — 3, Андерсон — 2, Балбай — 1, Гечим, Тунджер
Зенит: Пангос — 23, Риверс — 14, Гудайтис — 7, Пойтресс — 7, Фридзон — 7, Холлинс — 5, Зубков — 4, Понитка — 4, Бэрон — 2, Захаров, Пушков, Томас
Приглашение именитого испанского тренера Хавьера Паскуаля пока полностью себя оправдывает. Концовку у своего коллеги Эргина Атамана третий по количеству побед в Евролиге специалист (Паскуаль уступает лишь легендарным Желько Обрадовичу и Этторе Мессине) забрал красиво. Разительный контраст с картиной, которая наблюдалась при Жоане Плазе, предшественнике Хави на посту главного тренера. При счёте 65:65 «Зенит» не дрогнул и в итоге вышел победителем.
Хладнокровно проявил себя Кеивн Пангос (23 очка, 7 передач), также достойно выступил Кей Си Риверс (14 очков). При том, что этих исполнителей бесспорной первой опцией «Зенита» не назовешь. Остин Холлинз, Матуеш Понитка, Уилл Томас, Алекс Пойтресс, Уилли Томас и Билли Бэрон могут выстрелить в любой другой день. Нынешний «Зенит» особенно хорош своей вариативностью. В Стамбуле Паскуаль также доверил приличные минуты российским баскетболистам Андрею Зубкову (20 минут) и Виталию Фридзону (17,5 минут). В общем смотреть за «Зенитом» в этом сезоне будет очень интересно.
ЦСКА почин «Зенита» поддержать не смог, уступив в столице Каталонии — 66:76.
Барселона — ЦСКА — 76:66
Барселона: Дэвис — 18, Миротич — 17, Абринес — 13, Хиггинс — 8, Калатес — 7, Ханга — 7, Эртель — 4, Шмитс — 2, Больмаро, Клавер, Ориола, Пустовой
ЦСКА: Шенгелия — 15, Джеймс — 13, Хэкетт — 11, Клайберн — 8, Хиллиард — 8, Боломбой — 6, Ухов — 3, Фойгтман — 2, Антонов, Курбанов, Лопатин, Хоменко
За день до противостояния с «Барселоной» стало известно, что «армейцам»
В игре с «Барселоной» Шенгелия в строй
Нельзя сказать, что «Барселона» показала
Лидеры «Барселоны» Никола Миротич (17 очков, 7 подборов, 4 перехвата, 21 балл эффективности), Ник Калатес (7 очков, 7 передач, 11 баллов полезности) и Брэндон Дэвис (18 очков, 4 подбора, 19 баллов эффективности) не феерили, но в целом превзошли ведущих баскетболистов «армейцев». Хотя неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, если бы не атакующий защитник «Барсы» Алекс Абринес.
Абринес стал настоящим
ЦСКА проиграл первый матч евросезона, но паниковать слишком рано.
Алексей Фалько