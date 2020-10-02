«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА

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1 октября стартовал регулярный чемпионат Евролиги. Из-за пандемии коронавируса большинство арен пока не могут принимать зрителей, но сейчас самое — сам факт проведения матчей сильнейшего турнира континента.

В первый игровой день на паркет вышли два российских клуба. «Зенит» гостил в Стамбуле у «Анадолу Эфеса», ЦСКА на выезде встречался с «Барселоной».

«Зенит» преподнёс приятный сюрприз, обыграв лидера прошлого досрочно прерванного из-за пандемии коронавируса сезона Евролиги «Анадолу Эфес» (73:69). Сине-бело-голубые ранее уже показали, что готовы сделать качественный шаг вперёд после невнятной кампании-2019/2020. В Единой лиге ВТБ подопечные Хави Паскуаля добыли три победы подряд, обыграв «Химки», «Зелена Гуру» и «Калев». В Стамбуле «Зенит» подтвердил, что это не было случайностью. Лучшая команда минувшего сезона сломлена в эффектном стиле.

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У «Эфеса» не играл Шейн Ларкин, но это ни коим образом не умаляет заслуг «Зенита». Команда Эргина Атамана не один год выступает вместе и провела лишь точечные изменения в межсезонье. Василие Мицич, Адриан Моэрман, Джеймс Андерсон, Крис Синглтон, Родриг Бобуа, Крунослав Симион и Брайант Данстон имеют приличный «пробег» в Евролиге. В плане опыта «Эфес» уж точно превосходит «Зенит», который проводит всего второй сезоне в турнире. Тем не менее «зелёным» новичком питерцы уже не являются.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур

Анадолу Эфес — Зенит — 69:73

Анадолу Эфес: Мичич — 17, Симон — 14, Бьёбуа — 12, Морман — 8, Данстон — 4, Синглтон — 4, Шанлы — 4, Пляйсс — 3, Андерсон — 2, Балбай — 1, Гечим, Тунджер

Зенит: Пангос — 23, Риверс — 14, Гудайтис — 7, Пойтресс — 7, Фридзон — 7, Холлинс — 5, Зубков — 4, Понитка — 4, Бэрон — 2, Захаров, Пушков, Томас

Приглашение именитого испанского тренера Хавьера Паскуаля пока полностью себя оправдывает. Концовку у своего коллеги Эргина Атамана третий по количеству побед в Евролиге специалист (Паскуаль уступает лишь легендарным Желько Обрадовичу и Этторе Мессине) забрал красиво. Разительный контраст с картиной, которая наблюдалась при Жоане Плазе, предшественнике Хави на посту главного тренера. При счёте 65:65 «Зенит» не дрогнул и в итоге вышел победителем.

Хладнокровно проявил себя Кеивн Пангос (23 очка, 7 передач), также достойно выступил Кей Си Риверс (14 очков). При том, что этих исполнителей бесспорной первой опцией «Зенита» не назовешь. Остин Холлинз, Матуеш Понитка, Уилл Томас, Алекс Пойтресс, Уилли Томас и Билли Бэрон могут выстрелить в любой другой день. Нынешний «Зенит» особенно хорош своей вариативностью. В Стамбуле Паскуаль также доверил приличные минуты российским баскетболистам Андрею Зубкову (20 минут) и Виталию Фридзону (17,5 минут). В общем смотреть за «Зенитом» в этом сезоне будет очень интересно.

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ЦСКА почин «Зенита» поддержать не смог, уступив в столице Каталонии — 66:76.

Барселона — ЦСКА — 76:66

Барселона: Дэвис — 18, Миротич — 17, Абринес — 13, Хиггинс — 8, Калатес — 7, Ханга — 7, Эртель — 4, Шмитс — 2, Больмаро, Клавер, Ориола, Пустовой

ЦСКА: Шенгелия — 15, Джеймс — 13, Хэкетт — 11, Клайберн — 8, Хиллиард — 8, Боломбой — 6, Ухов — 3, Фойгтман — 2, Антонов, Курбанов, Лопатин, Хоменко

За день до противостояния с «Барселоной» стало известно, что «армейцам» из-за проблем со здоровьем не помогут центровой Никола Милутинов и разыгрывающий Янис Стрелниекс. Болезненные потери, учитывая далеко не идеальную глубину состава в этом сезоне. Тяжелый форвард Торнике Шенгелия пропустил игру с «Пармой» (95:97) на выходных. Существовала вероятность, что и он не выйдет на паркет арены «Палау Блауграна».

В игре с «Барселоной» Шенгелия в строй всё-таки вернулся и стал лучшим в составе гостей (15 очков, 5 подборов, 20 баллов рейтинга эффективности), но это не помогло. «Барса» ЦСКА не пощадила. 9:7 — последнее лидерство «армейцев» на арене «Палау Блауграна». После этого хозяева захватили инициативу и ни разу уступали в счёте. В четвёртой четверти «армейцы» приблизились очень близко (55:57), но «Барса» не сникла и быстро пришла в себя.



Нельзя сказать, что «Барселона» показала что-то запредельно качественное на паркете. В игре команды Шарунаса Ясикявичюса хватало брака, но слишком уж ощущался кадровый голод «армейцев», чтобы наказать соперника за это. К тому же не пошла игра у американских звёзд ЦСКА Майка Джеймса (13 очков, 6 потерь, 1/5 из-за дуги, 7 баллов эффективности) и Уилла Клайберна (8 очков, 3/9 с игры, 9 баллов полезности). На одном Шенгелии выехать не удалось.

Лидеры «Барселоны» Никола Миротич (17 очков, 7 подборов, 4 перехвата, 21 балл эффективности), Ник Калатес (7 очков, 7 передач, 11 баллов полезности) и Брэндон Дэвис (18 очков, 4 подбора, 19 баллов эффективности) не феерили, но в целом превзошли ведущих баскетболистов «армейцев». Хотя неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, если бы не атакующий защитник «Барсы» Алекс Абринес.

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Экс-игрок НБА откровенно провалил прошлый сезон. Но в первой игре сезона-2020/2021 наконец-то стало вижно, почему Алекс входит в топ-10 высокооплачиваемых баскетболистов Европы. Был полезнее даже самого дорого игрока континента Миротича (зарплата $ 5,4 млн в год).

Абринес стал настоящим Х-фактором матча — 13 очков, 7 подборов и лучшие в составах обоих клубов 22 балла рейтинга эффективности.



ЦСКА проиграл первый матч евросезона, но паниковать слишком рано. Во-первых, соперник был совсем не проходным. Во-вторых, у «армейцев» пока не всё гладко с кадрами. В-третьих, на старте сезона никто не застрахован от некоторого простоя. Команда Итудиса ещё разгонится. Можно в этом не сомневаться.