Баскетболисты «Химок» проиграли «Панатинаикосу» в стартовом туре Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Яннис Папапетру, который набрал 16 очков. У «Химок» больше всего очков в активе Девина Букера (15). Защитник «Химок» Алексей Швед и центровой Грег Монро пропустили встречу из-за травм.

Во втором туре «Химки» дома сыграют 9 октября с литовским «Жальгирисом», «Панатинаикос» в этот же день встретится на своей площадке с греческим «Олимпиакосом».