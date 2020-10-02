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22:56 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Химок» проиграли «Панатинаикосу» в стартовом туре Евролиги

ТАСС, 2 октября. Подмосковные «Химки» проиграли на своей площадке греческому «Панатинаикосу» со счетом 76:78 в матче первого тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на «Арене-Мытищи» в присутствии 933 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Яннис Папапетру, который набрал 16 очков. У «Химок» больше всего очков в активе Девина Букера (15). Защитник «Химок» Алексей Швед и центровой Грег Монро пропустили встречу из-за травм.

Во втором туре «Химки» дома сыграют 9 октября с литовским «Жальгирисом», «Панатинаикос» в этот же день встретится на своей площадке с греческим «Олимпиакосом».

Предыдущий сезон был досрочно завершен без определения победителя в связи с пандемией коронавируса. Последним чемпионом турнира является московский ЦСКА, который завоевал свой восьмой титул в сезоне-2018/19.

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