Тренеры баскетбольной «Барселоны» заболели коронавирусом. 1 октября они играли с ЦСКА
Главный тренер баскетбольной «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс заразился коронавирусом. Об этом сообщает
Главный тренер баскетбольной «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс заразился коронавирусом. Об этом сообщает
Напомним, что 1 октября «Барселона» встречалась с ЦСКА в рамках первого тура Евролиги. Каталонцы победили (76:66). Шарунас Ясикявичюс руководил командой в этой встрече.
В следующем матче 8 октября ЦСКА примет в Москве «Маккаби» из