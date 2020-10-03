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17:44 (мск), источник: Sport24

Тренеры баскетбольной «Барселоны» заболели коронавирусом. 1 октября они играли с ЦСКА

Главный тренер баскетбольной «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев. Положительным оказался и тест его помощника Дарюса Масколюнаса. Оба тренера чувствуют себя хорошо и самоизолировались.

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Источник: Sport24

Напомним, что 1 октября «Барселона» встречалась с ЦСКА в рамках первого тура Евролиги. Каталонцы победили (76:66). Шарунас Ясикявичюс руководил командой в этой встрече.

В следующем матче 8 октября ЦСКА примет в Москве «Маккаби» из Тель-Авива.

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