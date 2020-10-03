Тренеры баскетбольной «Барселоны» заболели коронавирусом. 1 октября они играли с ЦСКА

Главный тренер баскетбольной «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев. Положительным оказался и тест его помощника Дарюса Масколюнаса. Оба тренера чувствуют себя хорошо и самоизолировались.