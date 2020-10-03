УНИКС обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Казани завершилась со счетом 101:83 (22:19, 31:23, 23:23, 25:18). В составе победителей самыми результативными стали Айзея Канаан (23 очка) и Джон Холланд (19). У гостей 16 баллов на счету Адониса Томаса.