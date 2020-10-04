ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 94:80 (17:25, 31:23, 26:10, 20:22) в пользу ЦСКА. Самыми результативными в составе победителей стали Уилл Клайберн (22 очка) и Майк Джеймс (18), краснодарцам 22 очка принес Джордан Кроуфорд.