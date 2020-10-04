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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В баскетбольном ЦСКА рассказали о ситуации с коронавирусом в команде

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Ранее переболевших коронавирусом баскетболистов в составе московского ЦСКА нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.

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ЦСКА в воскресенье в Москве обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 94:80 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В субботу армейцы объявили, что игроки команды Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс ушли на изоляцию после сдачи условно положительных тестов на коронавирус.

«Никто из игроков команды, никто из игравших с “Локомотивом”, ранее не переболел коронавирусом», — ответили РИА Новости в пресс-службе ЦСКА на вопрос о том, переболел ли кто-то из баскетболистов команды коронавирусом ранее или все находятся в «группе риска».

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