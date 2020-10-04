В баскетбольном ЦСКА рассказали о ситуации с коронавирусом в команде

ЦСКА в воскресенье в Москве обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 94:80 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В субботу армейцы объявили, что игроки команды Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс ушли на изоляцию после сдачи условно положительных тестов на коронавирус.

«Никто из игроков команды, никто из игравших с “Локомотивом”, ранее не переболел коронавирусом», — ответили РИА Новости в пресс-службе ЦСКА на вопрос о том, переболел ли кто-то из баскетболистов команды коронавирусом ранее или все находятся в «группе риска».