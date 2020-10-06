Матч Евролиги «Зенит» — «Барселона» перенесен с 8 на 9 октября
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между петербургским «Зенитом» и «Барселоной» состоится 9 октября, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между петербургским «Зенитом» и «Барселоной» состоится 9 октября, сообщили РИА Новости в
Изначально встреча второго тура Евролиги должна была пройти в
«Барселона» попросила о переносе даты матча, и, согласно правилам, команда хозяев подтвердила изменение даты. Все дополнительные расходы, возникающие в результате этой замены, компенсирует команда гостей, — отметили в