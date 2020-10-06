УНИКС обыграл турецкий «Бахчешехир» в матче Кубка Европы
КАЗАНЬ, 6 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у турецкого «Бахчешехира» в матче второго тура группового этапа Кубка Европы.
КАЗАНЬ, 6 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у турецкого «Бахчешехира» в матче второго тура группового этапа Кубка Европы.
Казанцы на своей площадке победили со счетом 89:88 (26:25, 22:22, 22:14, 19:27). Для УНИКСа это первая победа в турнире. Самым результативным игроком матча стал Алекс Перес из «Бахчешехира», который набрал 33 очка. У защитника УНИКСа Джамара Смита 25 очков.
Следующий матч в Кубке Европы УНИКС проведет против сербского «Партизана» 14 октября в Казани.