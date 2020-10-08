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8 октября, источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Маккаби» и одержал первую победу в сезоне баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива cо счетом 76:72 во втором туре регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 3 587 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс (25 очков), у израильской команды больше всех очков набрал Скотти Вилбекин (20).

ЦСКА и «Маккаби» одержали по одной победе в текущем сезоне. В следующем туре подопечные Димитриса Итудиса на выезде сыграют с турецким «Фенербахче» 14 октября, команда из Тель-Авива в этот же день примет германскую «Баварию».

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