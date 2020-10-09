Тесты на коронавирус двух баскетболистов «Химок» дали положительный результат
ТАСС, 9 октября. Тесты на коронавирус центрового Грэга Монро и форварда Максима Барашкова из баскетбольного клуба «Химки» дали
ТАСС, 9 октября. Тесты на коронавирус центрового Грэга Монро и форварда Максима Барашкова из баскетбольного клуба «Химки» дали
Тестирование проводилось перед матчем против литовского «Жальгириса» в Евролиге. Сообщается, что оба игрока чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов заболевания. Тесты баскетболистов были отправлены на дополнительное исследование в Роспотребнадзор. Монро и Барашков изолированы и находятся под наблюдением врачей.
Ранее перед игрой против эстонского «Калева» в рамках Единой лиги ВТБ положительный результат показали тесты форвардов Яниса Тиммы и Джордана Мики, а также защитника Евгения Воронова.
«Химки» представляют Россию в Евролиге вместе с московским ЦСКА и