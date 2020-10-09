Тесты на коронавирус двух баскетболистов «Химок» дали положительный результат

Тестирование проводилось перед матчем против литовского «Жальгириса» в Евролиге. Сообщается, что оба игрока чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов заболевания. Тесты баскетболистов были отправлены на дополнительное исследование в Роспотребнадзор. Монро и Барашков изолированы и находятся под наблюдением врачей.