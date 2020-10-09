Баскетболисты «Зенита» Холлинз и Пушков заразились коронавирусом
ТАСС, 9 октября. Тесты на коронавирус баскетболистов «Зенита» Антона Пушкова и Остина Холлинза дали положительные результаты. Об этом сообщает
ТАСС, 9 октября. Тесты на коронавирус баскетболистов «Зенита» Антона Пушкова и Остина Холлинза дали положительные результаты. Об этом сообщает
Также положительный результат теста выявлен у массажиста основной команды Андрея Козлова. Все трое изолированы и находятся под наблюдением врачей. Позднее им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия инфекции.
В пятницу «Зенит» в рамках второго тура группового этапа Евролиги дома сыграет с испанской «Барселоной», начало — в 19:00 мск. Подготовка российской команды к матчу продолжается в штатном режиме.