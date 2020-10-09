Источник: Начало матча «Зенит» — «Барселона» может быть перенесено

«Зенит» должен был сыграть с «Барселоной» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги в пятницу в 19:00 мск. Изначально встреча должна была состояться в четверг, но «Барселона» попросила о переносе даты матча, и хозяева площадки согласились изменить дату игры. В пятницу утром «Зенит» сообщил о том, что баскетболисты Антон Пушков и Остин Холлинз инфицированы коронавирусом.