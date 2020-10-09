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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Начало матча «Зенит» — «Барселона» может быть перенесено

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Начало матча второго тура баскетбольной Евролиги между петербургским «Зенитом» и испанской «Барселоной» может быть перенесено на неопределенное время, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» должен был сыграть с «Барселоной» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги в пятницу в 19:00 мск. Изначально встреча должна была состояться в четверг, но «Барселона» попросила о переносе даты матча, и хозяева площадки согласились изменить дату игры. В пятницу утром «Зенит» сообщил о том, что баскетболисты Антон Пушков и Остин Холлинз инфицированы коронавирусом.

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«Начало домашнего матча “Зенита” с “Барселоной”, вероятнее всего, будет перенесено на неопределенное время. При этом матч обязательно должен состоятся 9 октября, поскольку в этот день заканчивается время действия российских виз у делегации каталонского клуба», — сообщил РИА Новости источник.

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