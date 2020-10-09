«Зенит» обыграл «Барселону» в баскетбольной Евролиге

Самыми результативными игроками встречи стали американские баскетболисты «Зенита» Билли Бэрон и Алекс Пойтресс, набравшие по 16 очков. Пойтресс также записал на свой счет 11 подборов, сделав дабл-дабл. В составе испанской команды 14 очков в активе Николы Миротича.

«Зенит» одержал две победы в двух матчах, «Барселона» потерпела первое поражение. В следующей игре клуб из Санкт-Петербурга 13 октября в гостях сыграет с испанской «Басконией».