«Зенит» обыграл «Барселону» в баскетбольной Евролиге
ТАСС, 9 октября. Петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл испанскую «Барселону» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 74:70.
ТАСС, 9 октября. Петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл испанскую «Барселону» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 74:70.
Самыми результативными игроками встречи стали американские баскетболисты «Зенита» Билли Бэрон и Алекс Пойтресс, набравшие по 16 очков. Пойтресс также записал на свой счет 11 подборов, сделав
«Зенит» одержал две победы в двух матчах, «Барселона» потерпела первое поражение. В следующей игре клуб из