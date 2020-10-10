«Зелена Гура» потерпела 3-е поражение подряд, уступив «Нижнему Новгороду»
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли польский клуб «Зелена Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли польский клуб «Зелена Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 100:93 (24:31, 25:18, 27:23, 24:21) в пользу хозяев площадки. Самым результативным в составе победителей стал Антон Астапкович, на счету которого 25 очков. У проигравших 24 очка набрал Габриэль Лундберг.
Нижегородцы, которые выиграли второй матч на старте чемпионата, 18 октября встретятся на выезде с краснодарским «Локомотивом-Кубанью». «Зелена Гура» потерпела третье поражение подряд и попробует одержать первую победу в чемпионате 13 октября в выездном матче против пермской «Пармы».