«Химки» проиграли второй матч подряд на старте баскетбольной Евролиги

Баскетболист «Химок» Йонас Жеребко сделал дабл-дабл, он набрал 23 очка и сделал 12 подборов. В составе литовской команды больше всего очков набрал Мариус Григонис (21).
Изначально встреча должна была пройти в пятницу, но игра была перенесена, чтобы лига гарантировано получила результаты контрольных тестов на коронавирус игроков «Химок». В пятницу тесты на коронавирус центрового Грэга Монро и форварда Максима Барашкова из «Химок» дали положительный результат. Также из-за травмы игру с «Жальгирисом» пропустил защитник Алексей Швед.
«Химки» проиграли две игры из двух на старте турнира, «Жальгирис» одержал вторую победу подряд. В следующем матче подмосковная команда на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 14 октября, литовский клуб днем ранее в гостях встретится с сербской «Црвеной Звездой».