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22:15 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли второй матч подряд на старте баскетбольной Евролиги

ТАСС, 10 октября. Подмосковные «Химки» дома уступили литовскому «Жальгирису» со счетом 70:84 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на «Арене-Мытищи» в присутствии 627 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Баскетболист «Химок» Йонас Жеребко сделал дабл-дабл, он набрал 23 очка и сделал 12 подборов. В составе литовской команды больше всего очков набрал Мариус Григонис (21).

Изначально встреча должна была пройти в пятницу, но игра была перенесена, чтобы лига гарантировано получила результаты контрольных тестов на коронавирус игроков «Химок». В пятницу тесты на коронавирус центрового Грэга Монро и форварда Максима Барашкова из «Химок» дали положительный результат. Также из-за травмы игру с «Жальгирисом» пропустил защитник Алексей Швед.

«Химки» проиграли две игры из двух на старте турнира, «Жальгирис» одержал вторую победу подряд. В следующем матче подмосковная команда на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 14 октября, литовский клуб днем ранее в гостях встретится с сербской «Црвеной Звездой».

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