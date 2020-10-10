«Химки» проиграли второй матч подряд на старте баскетбольной Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

Баскетболист «Химок» Йонас Жеребко сделал дабл-дабл, он набрал 23 очка и сделал 12 подборов. В составе литовской команды больше всего очков набрал Мариус Григонис (21).

Изначально встреча должна была пройти в пятницу, но игра была перенесена, чтобы лига гарантировано получила результаты контрольных тестов на коронавирус игроков «Химок». В пятницу тесты на коронавирус центрового Грэга Монро и форварда Максима Барашкова из «Химок» дали положительный результат. Также из-за травмы игру с «Жальгирисом» пропустил защитник Алексей Швед.