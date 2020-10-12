«Зенит» получит техническое поражение, если не выйдет на матч с «Басконией»

На данный момент у петербуржцев заболело 8 игроков и 3 тренера, включая наставника команды Хавьера Паскуаля. Таким образом, из заявки на Евролигу осталось всего 6 здоровых баскетболистов.

13 октября должен состояться матч 3-го тура Евролиги между «Зенитом» и «Басконией». Если российская команда не выйдет на встречу, то ей будет засчитано техническое поражение — 0:20.