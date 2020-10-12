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12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» получит техническое поражение, если не выйдет на матч с «Басконией»

Основная команда «Зенита» отправилась на карантин из-за вспышки коронавируса среди баскетболистов и тренерского штаба, сообщает Eurohoops.

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Источник: РИА "Новости"

На данный момент у петербуржцев заболело 8 игроков и 3 тренера, включая наставника команды Хавьера Паскуаля. Таким образом, из заявки на Евролигу осталось всего 6 здоровых баскетболистов.

13 октября должен состояться матч 3-го тура Евролиги между «Зенитом» и «Басконией». Если российская команда не выйдет на встречу, то ей будет засчитано техническое поражение — 0:20.

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