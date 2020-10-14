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13:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зениту» засчитаны технические поражения в матчах Евролиги

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Петербургскому баскетбольному клубу «Зенит» присуждены технические поражения (0:20) в матчах регулярного сезона Евролиги против испанских «Басконии» и «Валенсии», сообщается на сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Зенит» объявил, что основная команда клуба ушла на карантин после выявления новых случаев заражения коронавирусом. Инфицированы несколько игроков и членов тренерского штаба.

Ранее СМИ сообщали, что петербургский клуб обратился к руководству Евролиги с просьбой о переносе ближайших игр команды.

«Дисциплинарная комиссия Евролиги руководствовалась специальными правилами, связанными с COVID-19, после того как у “Зенита” не оказалось по меньшей мере восьми игроков, готовых сыграть, из-за того, что многие игроки заразились коронавирусом», — отмечается в сообщении.

«Зенит» должен был провести выездные матчи с «Басконией» и «Валенсией» 13 и 15 октября соответственно.

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