«Химки» потерпели четвертое поражение подряд в Евролиге
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подмосковные «Химки» проиграли испанской «Басконии» в выездном матче четвертого тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подмосковные «Химки» проиграли испанской «Басконии» в выездном матче четвертого тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 77:60 (15:18, 20:18, 19:11, 23:13). В составе хозяев по 20 очков набрали Рокас Гедрайтис и Ахилл Полонара, также сделавший 10 подборов. У проигравших
«Химки», проигравшие четвертый матч подряд в Евролиге, 23 октября примут