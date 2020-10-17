«Химки» потерпели четвертое поражение подряд в Евролиге

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 77:60 (15:18, 20:18, 19:11, 23:13). В составе хозяев по 20 очков набрали Рокас Гедрайтис и Ахилл Полонара, также сделавший 10 подборов. У проигравших дабл-дабл оформил Девин Букер (16 очков и 12 подборов), на счету Вячеслава Зайцева 17 очков.