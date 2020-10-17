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00:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» потерпели четвертое поражение подряд в Евролиге

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подмосковные «Химки» проиграли испанской «Басконии» в выездном матче четвертого тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 77:60 (15:18, 20:18, 19:11, 23:13). В составе хозяев по 20 очков набрали Рокас Гедрайтис и Ахилл Полонара, также сделавший 10 подборов. У проигравших дабл-дабл оформил Девин Букер (16 очков и 12 подборов), на счету Вячеслава Зайцева 17 очков.

«Химки», проигравшие четвертый матч подряд в Евролиге, 23 октября примут тель-авивский «Маккаби».

Результаты других матчей дня:

  • «Фенербахче» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 71:75,
  • «Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 85:82,
  • «Милан» (Италия) — «Реал» (Испания) — 78:70.
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