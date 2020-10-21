Матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Нижний Новгород» перенесен из-за коронавируса

«В связи с ситуацией, вызванной COVID-19, матч между нашей командой и БК “Нижний Новгород”, который должен пройти 25 октября 2020 года, перенесен на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав в четырех матчах три победы, «Нижний Новгород», в активе которого две победы в трех играх, располагается на шестой строчке.