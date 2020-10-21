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19:07 (мск), источник: ТАСС

Матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Нижний Новгород» перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 21 октября. Встреча регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Нижним Новгородом» перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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«В связи с ситуацией, вызванной COVID-19, матч между нашей командой и БК “Нижний Новгород”, который должен пройти 25 октября 2020 года, перенесен на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав в четырех матчах три победы, «Нижний Новгород», в активе которого две победы в трех играх, располагается на шестой строчке.

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