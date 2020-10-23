Матч баскетбольной Евролиги «Милан» — «Альба» перенесен из-за коронавируса

Встреча должна была состояться 30 октября, однако «Альба» уведомила Евролигу, что не может набрать минимальное количество игроков для участия в матче.

Согласно новым поправкам в правила Евролиги, матч, отмененный по причине заражений коронавирусом, можно переносить на более позднюю дату три раза.