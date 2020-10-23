Матч баскетбольной Евролиги «Милан» — «Альба» перенесен из-за коронавируса
ТАСС, 23 октября. Матч шестого тура баскетбольной Евролиги между итальянским «Миланом» и германской «Альбой», который должен был пройти в Италии, перенесен
ТАСС, 23 октября. Матч шестого тура баскетбольной Евролиги между итальянским «Миланом» и германской «Альбой», который должен был пройти в Италии, перенесен
Встреча должна была состояться 30 октября, однако «Альба» уведомила Евролигу, что не может набрать минимальное количество игроков для участия в матче.
Согласно новым поправкам в правила Евролиги, матч, отмененный по причине заражений коронавирусом, можно переносить на более позднюю дату три раза.
Ранее был перенесен матч «Милана» против петербургского «Зенита», назначенный на 22 октября,