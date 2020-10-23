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16:58 (мск), источник: ТАСС

Матч баскетбольной Евролиги «Милан» — «Альба» перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 23 октября. Матч шестого тура баскетбольной Евролиги между итальянским «Миланом» и германской «Альбой», который должен был пройти в Италии, перенесен из-за коронавируса в составе гостей. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

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Встреча должна была состояться 30 октября, однако «Альба» уведомила Евролигу, что не может набрать минимальное количество игроков для участия в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно новым поправкам в правила Евролиги, матч, отмененный по причине заражений коронавирусом, можно переносить на более позднюю дату три раза.

Ранее был перенесен матч «Милана» против петербургского «Зенита», назначенный на 22 октября, из-за случаев заражения коронавирусом в составе российской команды.

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