«Химки» потерпели пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге, уступив «Маккаби»

Самым результативным игроком матча стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, набравший 32 очка. Также в его активе 11 передач. У «Маккаби» больше всех очков набрал защитник Тайлер Дорси (26).

«Маккаби» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, «Химки» потерпели пятое поражение кряду и располагаются на последней, 18-й строчке. В следующем туре израильский клуб 29 октября дома сыграет с турецким «Фенербахче», «Химки» 30 октября на домашнем паркете примут сербскую «Црвену Звезду».