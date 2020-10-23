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23 октября, источник: ТАСС

«Химки» потерпели пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге, уступив «Маккаби»

МЫТИЩИ /Московская область/, 23 октября. /ТАСС/. Российские «Химки» уступили израильскому «Маккаби» из Тель-Авива в домашнем матче пятого тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 89:87 в пользу гостей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал защитник подмосковного клуба Алексей Швед, набравший 32 очка. Также в его активе 11 передач. У «Маккаби» больше всех очков набрал защитник Тайлер Дорси (26).

«Маккаби» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, «Химки» потерпели пятое поражение кряду и располагаются на последней, 18-й строчке. В следующем туре израильский клуб 29 октября дома сыграет с турецким «Фенербахче», «Химки» 30 октября на домашнем паркете примут сербскую «Црвену Звезду».

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