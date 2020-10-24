Тест на коронавирус одного из баскетболистов УНИКСа дал положительный результат
ТАСС, 24 октября. Тестирование на коронавирус в казанском баскетбольном клубе УНИКС выявило один положительный результат среди игроков команды. Об этом сообщает
ТАСС, 24 октября. Тестирование на коронавирус в казанском баскетбольном клубе УНИКС выявило один положительный результат среди игроков команды. Об этом сообщает
Игрок, имя которого не называется, изолирован и помещен под постоянное наблюдение медицинского штаба. Сообщается, что его состояние стабильное, болезнь проходит в легкой форме.
Также отмечается, что подготовка к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме.
Свою следующую игру УНИКС проведет 25 октября в Казани — в рамках Единой лиги ВТБ примет красноярский «Енисей».