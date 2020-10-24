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24 октября, источник: ТАСС

Тест на коронавирус одного из баскетболистов УНИКСа дал положительный результат

ТАСС, 24 октября. Тестирование на коронавирус в казанском баскетбольном клубе УНИКС выявило один положительный результат среди игроков команды. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

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Игрок, имя которого не называется, изолирован и помещен под постоянное наблюдение медицинского штаба. Сообщается, что его состояние стабильное, болезнь проходит в легкой форме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также отмечается, что подготовка к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме.

Свою следующую игру УНИКС проведет 25 октября в Казани — в рамках Единой лиги ВТБ примет красноярский «Енисей».

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