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17:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Парма» перенесен из-за коронавируса

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между петербургским «Зенитом» и пермской «Пармой» перенесен на более поздний срок из-за коронавируса, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча команд должна была пройти 26 октября в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что в составе «Пармы» выявлено два случая заражения COVID-19. По распоряжению местного Роспотребнадзора пермская команда отправлена на изоляцию.

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