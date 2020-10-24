Матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Парма» перенесен из-за коронавируса
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между петербургским «Зенитом» и пермской «Пармой» перенесен на более поздний срок
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между петербургским «Зенитом» и пермской «Пармой» перенесен на более поздний срок
Встреча команд должна была пройти 26 октября в
Отмечается, что в составе «Пармы» выявлено два случая заражения COVID-19. По распоряжению местного Роспотребнадзора пермская команда отправлена на изоляцию.