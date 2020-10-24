Матч Единой лиги ВТБ «Парма» — «Химки» перенесен из-за коронавируса
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между пермской «Пармой» и «Химками» перенесен на более поздний срок
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между пермской «Пармой» и «Химками» перенесен на более поздний срок
Встреча команд была запланирована на 2 ноября.
Ранее лига сообщила, что в составе «Пармы» выявлено два случая заражения COVID-19.
«К сожалению, восстановление баскетболистов нашей команды, зараженных коронавирусом, идет более медленными темпами, чем планировалось. В связи с этим Роспотребнадзор по Пермскому краю продлил предписание об обязательной самоизоляции игроков БК “ПАРМА” до 6 ноября 2020 года», — сообщается на сайте пермского клуба.