Матч Единой лиги ВТБ «Парма» — «Химки» перенесен из-за коронавируса

Ранее лига сообщила, что в составе «Пармы» выявлено два случая заражения COVID-19.

«К сожалению, восстановление баскетболистов нашей команды, зараженных коронавирусом, идет более медленными темпами, чем планировалось. В связи с этим Роспотребнадзор по Пермскому краю продлил предписание об обязательной самоизоляции игроков БК “ПАРМА” до 6 ноября 2020 года», — сообщается на сайте пермского клуба.