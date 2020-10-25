УНИКС победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли красноярский «Енисей» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли красноярский «Енисей» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
УНИКС в Казани победил со счетом 75:64 (25:26, 22:12, 14:13, 14:13). Самым результативным игроком матча стал Лейтон Хэммондс из «Енисея», который набрал 17 очков.
УНИКС проведет следующий матч в Краснодаре против «Локомотива-Кубани», а «Енисей» в Москве встретится с ЦСКА. Игры пройдут 1 ноября.