Евролига объявила даты двух перенесенных матчей «Зенита»

Встреча четвертого тура регулярного сезона «Валения» (Испания) — «Зенит» пройдет 8 декабря, игра пятого тура «Зенит» — «Милан» (Италия) — 11 ноября. Игра с «Валенсией» была запланирована на 15 октября, матч с «Миланом» — на 22 октября. Также ранее был перенесен выездной матч российского клуба против испанской «Басконии» (13 октября).

Ранее Евролига засчитала «Зениту» технические поражения (0:20) в матчах против «Басконии» и «Валенсии» после того, как российский клуб ушел на карантин из-за новых случаев заражения коронавирусом. Впоследствии Евролига объявила, что в соответствии с новыми правилам эти игры могут состояться позже.