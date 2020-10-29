Матч «Нижнего Новгорода» в баскетбольной ЛЧ против «Сарагосы» перенесен на 11 ноября
ТАСС, 29 октября. Матч российского баскетбольного клуба «Нижний Новгород» против испанской «Сарагосы» в Лиге чемпионов состоится 11 ноября. Об этом сообщает
ТАСС, 29 октября. Матч российского баскетбольного клуба «Нижний Новгород» против испанской «Сарагосы» в Лиге чемпионов состоится 11 ноября. Об этом сообщает
Изначально матч должен был пройти 3 ноября в Испании в рамках второго тура Лиги чемпионов и стать стартовым для нижегородской команды в текущем розыгрыше.
21 октября результаты тестов на коронавирус оказались положительными у семи игроков «Нижнего Новгорода»,