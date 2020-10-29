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19:52 (мск), источник: ТАСС

Матч «Нижнего Новгорода» в баскетбольной ЛЧ против «Сарагосы» перенесен на 11 ноября

ТАСС, 29 октября. Матч российского баскетбольного клуба «Нижний Новгород» против испанской «Сарагосы» в Лиге чемпионов состоится 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Изначально матч должен был пройти 3 ноября в Испании в рамках второго тура Лиги чемпионов и стать стартовым для нижегородской команды в текущем розыгрыше.

Во время загрузки произошла ошибка.

21 октября результаты тестов на коронавирус оказались положительными у семи игроков «Нижнего Новгорода», из-за чего команда ушла на карантин.

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