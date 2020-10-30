Форвард ЦСКА Антонов рассказал, как он переболел коронавирусом

В четверг ЦСКА победил испанскую «Валенсию» со счетом 84:75 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Этот матч стал для Антонова вторым после того, как он вернулся в строй.

«Сейчас у меня всё хорошо. Первые четыре дня я работал с тренером по индивидуальной подготовке, а последние три-четыре дня полноценно тренируюсь с командой. Заболевание прошло у меня в достаточно легкой форме, и я очень рад этому. Только вот по новой придется набирать форму. Для нас, для тех, кто переболел, сейчас начинается вторая предсезонка. Ничего страшного, у нас хорошие тренеры по физподготовке», — сказал Антонов журналистам.