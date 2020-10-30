Форвард ЦСКА Антонов рассказал, как он переболел коронавирусом
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболист московского ЦСКА Семен Антонов рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболист московского ЦСКА Семен Антонов рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме.
В четверг ЦСКА победил испанскую «Валенсию» со счетом 84:75 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Этот матч стал для Антонова вторым после того, как он вернулся в строй.
«Сейчас у меня всё хорошо. Первые четыре дня я работал с тренером по индивидуальной подготовке, а последние