«Реал» обыграл «Баварию» в матче Евролиги

Встреча шестого тура, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 100:82 (27:17, 22:28, 21:16, 30:21). В составе «Реала» самым результативным стал Джейси Кэрролл, набравший 19 очков. У проигравших 18 баллов в активе Уэйда Болдуина.