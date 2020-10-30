«Реал» обыграл «Баварию» в матче Евролиги
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» нанес поражение мюнхенской «Баварии» в матче регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» нанес поражение мюнхенской «Баварии» в матче регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Встреча шестого тура, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 100:82 (27:17, 22:28, 21:16, 30:21). В составе «Реала» самым результативным стал Джейси Кэрролл, набравший 19 очков. У проигравших 18 баллов в активе Уэйда Болдуина.
Результаты других матчей игрового дня:
АСВЕЛ (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 74:83,
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 65:75.