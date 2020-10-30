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22:31 (мск), источник: ТАСС

БК «Химки» одержал первую победу в сезоне Евролиги, обыграв в шестом туре «Црвену Звезду»

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 октября. /ТАСС/. Российские «Химки» обыграли сербскую «Црвену Звезду» в домашнем матче шестого тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 83:77.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Химок» Эррик Макколлум, набравший 23 очка. Защитник «Химок» Алексей Швед вышел на площадку с капитанской повязкой, так как Сергей Моня восстанавливается после травмы, и сделал дабл-дабл (15 очков + 12 передач). Помимо него, таким же достижением в составе подмосковной команды отметился Джордан Микки (11 очков + 11 подборов).

«Химки» одержали первую победу в нынешнем сезоне Евролиги и поднялись на 17-е место в турнирной таблице, «Црвена Звезда» потерпела третье поражение и располагается на 12-й строчке. В следующем туре «Химки» встретятся с турецким «Фенербахче» 6 ноября, «Црвена Звезда» в тот же день сыграет с германской «Баварией». Обе команды проведут свои матчи в гостях.

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